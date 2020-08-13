Başkan Gürbüz’den sürücülere uyarı, ''EDS hayat geçti''

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’ın önde gelen sorunlarından biri olan trafik sorununun öne geçmek için, EDS uygulamasının hayata geçtiğini belirtti.

Başkan Gürbüz, şehir merkezinde uygulanacak olan kameralı sistemler ile ilçenin güvenliğinden trafik yoğunluğuna, parklanma sorunundan ışık ihlaline kadar, birçok alanda denetlemeler yapılabileceğini ifade etti.

Bu sistemin Elbistan trafiğine büyük katkılar sağlayacağını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “İlçemizin en büyük sorunları arasında ilk sırada yer alan trafik sorununun önüne geçmek için emniyet müdürlüğümüz ile EDS sistemini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki kısa bir süre zarfında şehir merkezinin tamamında bu sistemin uygulanırlığına gececeğiz. Göreve geldiğimiz günden beri bu şehrin tüm sorunlarına neşter atmamız gerektiğini vurgulamıştık. EDS sistemi ile şehrimizde yaşanan otopark sorunu, parklanma sorunu, engelli ve yaya geçidi kurullarına uyulması, ışık ihlali ve şehrimizin güvenliği noktasında olası suçların önüne geçilecektir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için park yasağı olan caddelerimize araçlarını park etmemelerini, belediyemizce ilçe geneline yapılan otoparkları kullanmalarını rica ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

EDS Nedir

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS), trafik akışının kontrolü ve ulaşım optimizasyonun yapılması, kent yaşantısının kurallara uygun, belli normatif yapıya kavuşturulması için ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile geliştirilen bir denetleme sistemidir. EDS, kural ihlali yapan araçların sensörler aracılığı ile tespiti sonrası, görüntü işleme yazılımları ile aracın plakasının tespit edilerek ilgili kanunda öngörülen cezaya tabii tutulmasını kapsıyor.