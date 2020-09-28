Başkan Kervancıoğlu, Başkan Avşaroğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu!
MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu’ndan AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’na hayırlı olsun ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 28.09.2020, 19:08 28.09.2020, 21:10
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Geçtiğimiz günlerde Ak Parti Dulkadiroğlu 3. Olağan Kongre’de tekrardan başkan seçilen Başkan Avşaroğlu’na MÜSİAD ailesinden ziyaret düzenlendi.
AK Parti Dulkadiroğlu Yönetimi ile tanışan MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu Başkan Avşaroğlu’na zimem defteri hediye etti.
Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Kervancıoğlu’na teşekkürlerini iletti.
MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu Başkan Avşaroğlu’na devam ettirdiği görevinde başarılar diledi.
HABER – EMRE ATAÇ
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