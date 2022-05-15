Başkan Mahçiçek, 28 ülkeden gelen akademisyenlere EXPO 2023’ü anlattı
Onikişubat Belediyesi’nin de destek verdiği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 21’inci Uluslararası İşletmecilik Kongresi başarıyla sona erdi.
KAHRAMANMARAŞ 15.05.2022, 16:36 15.05.2022, 18:06
3 gün süren kongre, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in ev sahipliğinde EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’na düzenlenen toplantıyla son buldu.
Başkan Mahçiçek, 28 farklı ülkeden Uluslararası İşletmecilik Kongresi için Kahramanmaraş’a gelen akademisyenlere vizyon projesi EXPO 2023’ü anlattı.
Program sonunda Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş’ın marka değerini ve tanınırlığını artırmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
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