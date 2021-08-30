Başkan Mahçiçek: 30 Ağustos güçlü birlik demektir

Mesajında Başkan Mahçiçek, “30 Ağustos Zaferi; Türk milletinin büyük fedakârlıklarla verdiği İstiklal mücadelesinin, vatanseverlik ve kahramanlıklarla bütün dünyaya haykırdığı, önemli bir askeri başarı olmasının yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, güçlü birlik ve beraberliğimizle sımsıkı kenetlendiği kutlu bir günüdür” ifadelerini kullandı

Yüce Türk Milleti 30 Ağustos Zaferi’nden aldığı ilhamla, 2023 hedefine emin adımlarla ilerleyen güçlü bir devlet olduğuna dikkat çeken Mahçiçek, “Vatanımıza kastedenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacak ve ay-yıldızlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü, en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.