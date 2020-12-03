Başkan Mahçiçek, hepimiz potansiyel engelli adayıyız

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek, “Biz Onikişubat Belediyesi olarak engelli bireylerimizi düşünerek her projemizde hassasiyetle davranıyor, erişilebilir olmak, her bireyimize eşit imkanlar tanımak için çalışıyoruz” dedi ve şöyle devam etti.

KAHRAMANMARAŞ 03.12.2020, 14:52
Başkan Mahçiçek, hepimiz potansiyel engelli adayıyız

“Öncelikle hepimizin, potansiyel bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerekir. Engelli bireylerimizin hakları, eşitliği ve topluma kazandırılması hepimizin görevleri arasındadır.

Bizler de bu misyonla ilçemizde bir ilki gerçekleştirerek yapımını tamamladığımız, hem eğitim hem de sanatsal faaliyetleri öğrenebilecekleri, duyu bütünleme atölyesi, fiziksel beceriler için atölye çalışmaları, müzik resim, dans atölyeleri ve aynı zamanda ailelerinin de eğitim almaları için inşaatını tamamladığımız DOKMER (Down Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi) ile down sendromlu çocuklarımız ve aileleri için büyük bir eksiği giderdik.

Engelli çocuklarımızı da unutmadık ve onların da eğitim alabilecekleri ve sanatsal faaliyetleri öğrenebilecekleri, ailelerin çocuklarını günübirlik, güvenle bırakabilecekleri KIYAM’ın (Kısa Süreli Yaşam Merkezi) yapımını tamamlayarak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’müze protokolle devrini sağladık.

Bu merkezlerimizde çocuklarımız hem eğitim alacaklar hem eğlenecekler ve ailelerimizin de üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmiş olacağız.

Pandemi nedeniyle tesislerimizin açılışları ve faaliyetleri ertelendi. Umuyorum ki bu zor günleri geride bırakıp daha sağlıklı günlerde güzel işler başaracağız.

Dünya Engelliler Günü münasebetiyle her vatandaşımızdan engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmalarını ve haklarına sahip çıkıp, saygılı olmalarını temenni ediyorum.”

#Başkan Mahçiçek #Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek #3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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