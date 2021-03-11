Başkan Mahçiçek, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’i andı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 12 Mart 1921 yılında İstiklal Marşı’nın 1. TBMM tarafından kabul edilmesinin 100. yılında mesaj yayımlayarak, Mehmet Akif Ersoy’un tarihin en önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu vurguladı ve şu sözlerle devam etti.

‘’Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı ile bağımsızlık ruhunu yansıtmış ve bugün aynı duyguyu, aynı ruhu milletimize yaşatmıştır. Her okunuşunda içimizi kabartan, göğsümüzü geren İstiklal Marşı, kurtuluş mücadelemizin kazanıldığı dönemin şartlarını ve mücadelenin şiddetini anlatmaktadır. Aziz milletimizin büyük bir azim ve fedakârlıkla vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesi gerçek bir kahramanlık öyküsüdür.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın yanı sıra edebiyat dünyamıza da ölümsüz eserler kazandırmıştır. Şiirleri ile manevi dünyamızı aydınlatan İstiklal Şairimiz aynı zamanda gelecek nesillere milli duygularımıza tercüman olacak büyük bir armağan bırakmıştır. Onikişubat Belediyesi olarak bugüne kadar öğrencilerimizin okuma oranını arttırmak, yazar ve şairlerimizi tanıtmak adına 40 bin adet Safahat’ı öğrencilerimizle buluşturduk.

Eserleri, maneviyatı, kişiliği ve yaşam tarzı ile şair-i azam, büyük fikir ve dava adamı olan Mehmet Akif Ersoy’un gelecek nesillere örnek olmasını temenni ediyor, kendisini bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”