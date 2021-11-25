Başkan Mahçiçek’ten, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde mesaj

Başkan Mahçiçek, “1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındal ık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen, sebebini trajik bir hadiseden alan özel bir gündür” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“Maalesef toplumumuzda artan ve yüreklerimizi acıtan bir mevzu olan kadına karşı her türlü şiddete karşıyız. Şiddetin hiçbir canlıya gösterilemeyeceğini kabul etmiş inancımız ve insanlığımız gereği kabul etmediğimiz bir hadise.

Devletimiz kadına karşı şiddetle mücadelede tüm gayretiyle çalışıyor. Kolluk kuvvetlerimizden Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımıza kadar etkin politikalar yürütülmektedir.

Bugün farkındalığın artması için oluşturulmuş bir gün. Çevremizdeki şiddete karşı duyarsız kalmayalım ve gerekli birimlere bildirelim.

Umuyorum ki ülkemizde ve dünyada bu tür haberlere hiç rastlamayalım. Şiddete uğramış, kadın, çocuk hangi canlı var ise onları topluma kazandırmalı, yaralarını tedavi etmeliyiz