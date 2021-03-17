Başkan Okay'dan 18 Mart mesajı!

Çanakkale savaşının büyük bir destan olduğunu hatırlatan Başkan Okay, 18 Mart Deniz Zaferi ile düşmanın Türk milletinin kırılmaz çelik iradesini gördüğünü dile getirerek mesajını şu şekilde sürdürdü: “Güçlü imanı, bağımsızlığına olan inancıyla yüce Türk milleti Çanakkale’de büyük bir destan yazmıştır. Binlerce yıl da geçse bu destan unutulmayacak ve unutturulmayacaktır. Cihanın birleşerek saldırdığı Çanakkale boğazı, Türk milletinin sinesi olmuştur. İmanından aldığı büyük güçle, sarsılmaz çelik iradesi, Türk askerini Çanakkale’de zafere taşımıştır. Bu bakımdan Çanakkale cephesinin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması ve anlatılması gerekmektedir. Bunun için bizler üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. “