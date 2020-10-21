Başkan Okay'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı!

Dünya Gazeteciler Günü her sene 21 Ekim tarihinde kutlanıyor.

Kamuoyunu bilgilendirme görevini üstlenen gazetecilerin gününde bir açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Tüm şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek haber yaparak bizleri olaylar, haberler hakkında aydınlatan haberdar eden tüm gazetecilerin gazeteciler gününü kutladı.