Başkan Okumuş, Haber Ötesi'ne konuk oldu!
Murat Eğridağ’ın Sunumuyla Aksu TV Ekranlarına Gelen Haber Ötesi programına bu hafta Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 17.05.2022, 13:44 17.05.2022, 14:10
Okumuş programda, Türkoğlu ilçesinde gerçekleşen ve yapımı devam eden projelere dair önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Okumuş, Türkoğlu OSB, Türkoğlu2 OSB ve GIDA OSB hakkında detaylı bilgiler ve şehre katmış olduğu katkılar hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.
Eğitim alanında da birçok önemli işlere imza atan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş “İlçede Eğitim Seferberliği başlatarak, birçok okulu baştan sona yeniliyoruz” ifadelerine yer verdi.
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