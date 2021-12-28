Başkan Okumuş, Haber Ötesi'ne konuk oldu!
Aksu TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Haber Ötesi’nin bu haftaki konuğu Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş oldu. Programda değişen, gelişen ve her geçen gün kendini yenileyen Türkoğlu ilçesi konuşuldu.
KAHRAMANMARAŞ 28.12.2021, 13:25 28.12.2021, 17:38
Murat Eğridağ’ın sunumuyla her pazartesi akşamı ekranlarınıza gelen haber ötesinde, bu haftaki canlı yayın konuğu Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş oldu.
Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi sosyal yaşam alanlarının da ele alındığı programda Başkan Okumuş, ilçe ekonomisinin genel olarak alt yapısını nelerin oluşturduğunu ele aldı.
Türkoğlu ilçesinde yapılan spor yatırımlarını anlatan Başkan Okumuş Türkoğlu’nun her geçen gün metropol ilçe olma yolunda emin adımlarla yürüdüğüne dikkat çekti.
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