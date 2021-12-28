Başkan Okumuş, Haber Ötesi'ne konuk oldu!

Murat Eğridağ’ın sunumuyla her pazartesi akşamı ekranlarınıza gelen haber ötesinde, bu haftaki canlı yayın konuğu Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş oldu.

Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi sosyal yaşam alanlarının da ele alındığı programda Başkan Okumuş, ilçe ekonomisinin genel olarak alt yapısını nelerin oluşturduğunu ele aldı.

Türkoğlu ilçesinde yapılan spor yatırımlarını anlatan Başkan Okumuş Türkoğlu’nun her geçen gün metropol ilçe olma yolunda emin adımlarla yürüdüğüne dikkat çekti.