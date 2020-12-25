Başkan Okumuş’tan BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’na Ziyaret

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, yaklaşık 2 ay önce BBP Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Mahmut Yardımcıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BBP İl Binasında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Okumuş, Kahramanmaraşlı bir ismin Cumhur İttifakı içinde yer alan BBP’nin Genel Başkan Yardımcılığına getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu durumun Kahramanmaraş için önemli bir kazanç olduğunu ifade eden Osman Okumuş, Kahramanmaraşlıların son zamanlarda ülke siyasetinde daha çok yer edindiğini ve daha çok söz sahibi olduğunu belirterek bu durumun Kahramanmaraş’a hizmet noktasında önemli artılarının olacağını kaydetti.

Başkan Okumuş’un ziyaretine müteşekkir olduğunu belirten BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu ise Başkan Okumuş’un Türkoğlu’na önemli hizmetler yaptığını söyledi. Yardımcıoğlu, “Türkoğlu Belediye Başkanımız Sayın Osman Okumuş’un Türkoğlu için gayretlerini yakından takip ediyorum. Son yıllarda büyük değişim ve gelişim gösteren Türkoğlu ilçemizin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kalbi memleket için atan bir Belediye Başkanları var ” dedi.

Yardımcıoğlu: Türkoğlu, Merkez ilçe olmalı!

Türkoğlu’nun gerek coğrafi gerekse stratejik açıdan önemli bir ilçe olduğunu kaydeden Yardımcıoğlu, Türkoğlu’nun tıpkı Dulkadiroğlu ve Onikişubat gibi merkez ilçe olması gerektiğini dile getirdi. Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Türkoğlu, Kahramanmaraş merkeze en yakın olan ilçemiz. Kahramanmaraş şehir merkezi gerek yapılaşmada gerekse sanayileşmede arazi engebeline takılıyor. Türkoğlu ilçemiz ise dümdüz arazileri, lojistik noktasındaki avantajı ve insan kaynağı noktasında yatırımcılar için bulunmaz nimet. Bu anlamda Türkoğlu ilçemizin ivedilikle merkez ilçe yapılması gerek.”