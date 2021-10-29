Başkan Yılmazcan'a anlamlı ziyaret!
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan okul müdürlüğü yaptığı dönemlerde öğrencisi olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mezunu İnşaat Mühendisi Zeynep Kazlı ve ailesini Pazarcık Belediyesinde misafir etti.
KAHRAMANMARAŞ 29.10.2021, 15:00 29.10.2021, 15:24
Gerçekleşen ziyarette öğrencisi Zeynep Kazlıya mezuniyet diplomasını takdim eden Başkan Yılmazcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2016 - 2017 eğitim öğretim yılında Pazarcık Anadolu lisesinde müdürlüğünü yaptığım okulda çok kıymetli öğrencim rehberlik doğrultusunda sözlerini tuttu. Eğitim öğretim hayatında başarılar diliyorum.
Öğrencisi Zeynep Kazlı ise Başkan Yılmazcan’a teşekkür etti.
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