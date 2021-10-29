Başkan Yılmazcan'a anlamlı ziyaret!

Gerçekleşen ziyarette öğrencisi Zeynep Kazlıya mezuniyet diplomasını takdim eden Başkan Yılmazcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.

2016 - 2017 eğitim öğretim yılında Pazarcık Anadolu lisesinde müdürlüğünü yaptığım okulda çok kıymetli öğrencim rehberlik doğrultusunda sözlerini tuttu. Eğitim öğretim hayatında başarılar diliyorum.

Öğrencisi Zeynep Kazlı ise Başkan Yılmazcan’a teşekkür etti.