Başkan Yılmazcan'dan Kurban Bayramı Mesajı!

Başkan Yılmazcan mesajında, “Toplum hayatında huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Biz birlikte üzülür, birlikte seviniriz” dedi

“Toplum hayatında huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz” diyen Yılmazcan şöyle konuştu: “Biz birlikte üzülür, birlikte seviniriz. Biliriz ki, bayramlar dayanışmadır. Biliriz ki, bayramlar kardeşliktir. Birliktir. Biliriz ki, bayramlar acılarımızı yüreğimize gömerek sevinçlerimizi, mutluluklarımızı paylaşarak kucaklaşmaktır. Bu Kurban Bayramı`nda da, her bayramda olduğu gibi, dostluğumuzu, sevgimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı en sıcak şekilde sevdiklerimizle paylaşacağız”

Yılmazcan konuşmasında şunları dile getirdi: “Kurban Bayramımızı korona virüs tedbirleri arasında eda edeceğiz. Bu hassas süreçte lütfen tedbirleri elden bırakmayalım. Bu vesile ile Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim”