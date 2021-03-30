Bu çorba tam bir şifa deposu! Tirşik çorbasının faydaları saymakla bitmiyor

Kahramanmaraş’ta en fazla Andırın ilçesinde yetişen tirşik otu, meşakkatli hazırlık sürecinden geçtikten sonra zehirlerinden arındırılıyor ve aynı isimle anılan enfes bir çorbaya dönüşür.



Soğuk olarak tüketilen bu çorba yılların halk bilgeliğinde şifa kaynağı olarak değerlendiriliyor. Andırın Tirşiği, Kahramanmaraş’ın coğrafi işaret tescilli ilk ve şu ana kadar tek çorbası olarak ta biliniyor.





Diyetisyen Sevgi Sevmez, Kahramanmaraş'ta 'Andırın doktoru' diye bilinen meşhur 'tirşik çorbası'nın faydalarını Aksu Haber’e anlattı.



Sevmez; “Özellikle yöremizde yetişen hatta adını Andırın doktoru denen tirşik çorbası bizim için çok kıymetli Hem düşük kalorili içermesi hem de yüksek antioksidan içermesi sebebiyle özellikle diyetlerimde bol bol yazmaktan çok hoşlanıyorum.



“Tirşik çorbası” Kültürümüzün En Büyük Zenginliklerinden biridir”



Çünkü yüksek oranda lif içermesi nedeniyle hem kan şekeri kontrolünü sağlıyor hem de uzun vadede kalp-damar sağlığını ve tansiyon riskini azaltmış oluyor. Aynı zamanda özellikle kolon kanseri gibi sindirim sistemini ilgilendiren hastalıklara karşı vücudumuzun da daha güçlü olmasına yardımcı oluyor. Bir rivayete göre 1 yıl boyunca 7 kez tirşik çorbası tüketilirse o kış hasta olunmayacağı söyleniyor. Bence bu doğru çünkü bu kadar şifalı bir ot bitkisinin çorbasının da bu kadar güzel bir şekilde yapılması kültürümüzün en büyük zenginliklerinden çok düşük kalorili olduğu için de dediğim gibi kilo koruma programlarında da sıkça yer veriyorum. Hem bağışıklığı destekliyoruz hem de formda kalıyoruz. Umuyorum sizde sofralarınızda sıkça yer verirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.”

Muhabir: Gökhan ÇALI