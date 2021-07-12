Büyükşehir ekiplerinden etkin müdehale
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hızlı müdahalesiyle önemli bir sorunu daha anında çözüme kavuşturdu. Azerbaycan Bulvarı ile Kuddusi Baba Bulvarı kesişim noktasında sabah saatlerinde kanalizasyon arızası sebebiyle meydana gelen çöküntüye hızla müdahale edildi. KASKİ’ye bağlı çok sayıda araç ve ekibin sevk edildiği merkezi arterde çalışmalar kısa sürede tamamlandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.07.2021, 17:35 12.07.2021, 17:50
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hızlı müdahalesiyle önemli bir sorunu daha anında çözüme kavuşturdu.
Sabah saatlerinde kentin merkezi arterlerinden Azerbaycan Bulvarı ile Kuddusi Baba Bulvarı kesişim noktasında çöküntü meydana geldi. Oluşan sorun Büyükşehir ekiplerince fark edilerek süratle önlem alındı.
Asfaltta kısmi olarak oluşan çöküntüye müdahale için KASKİ’ye bağlı çok sayıda personel ve araç teyakkuza geçti. Kanalizasyon hattındaki deformasyon sebebiyle oluşan çöküntü gerçekleştirilen tamir çalışmalarıyla engellenmiş oldu.
Trafik akışında kesinti olmaksızın yapılan lokal müdahale, sıcak asfalt çalışmasıyla beraber öğle saatlerinde tamamlandı.
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