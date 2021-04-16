Çağlayancerit Aşevi'nden 450 ihtiyaç sahibine sıcak yemek

Çağlayancerit Kaymakamlığı uhdesinde Çağlayancerit Belediye’si desteği ile devam ettirilen Aşevi hizmetine Cuma günü Kahramanmaraş’ın meşhur dövme pilavı ile patlıcan yemeği, şehriye çorbası menüsünden oluşan kumanya 450 ihtiyaç sahibine, evinde yemek yapamayan Çağlayancerit halkına ulaştırılıyor.

Cuma namazı çıkışı çalışanları ziyaret eden Çağlayancerit Kaymakamı Özgür İşçimen; “Aşevi Projemiz, işbirliği ve yardımlaşma örneği sergileyen çalışanlarımızın özverisi ve gayretiyle başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Böylesi hayır işi herkese nasip olmaz Ramazan ayında en yoksul ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında olmanın vermiş olduğu huzuru kalplerimizde hissediyoruz Aşevi çalışanlarımızı gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

HALKIMIZIN RAMAZAN AYINI TEBRİK EDİYORUM

Kaymakam Özgür İşçimen; “Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah Teâlâ, bizlere Ramazan orucunu farz kıldı. Ramazan ayında rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Ramazan ayı, bütün müminler ve insanlık için rahmet, mağfiret ve kurtuluştur. Bu vesile ile Halkımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.