Cebeloğlu: "Büyük miktarlarda alınıp piyasaya sürülmek üzere yapılan bir işlem değil"
Kahramanmaraş'ta metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlattı.
Detaylı araştırma yürüten ekipler, alkolün bir internet sitesinden satın alındığını, kentteki 10 adrese de gönderildiğini tespit etti. Ekipler, adreslerdeki 15 litre metil alkole el koydu.
Bu arada, metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan 5 kişinin tedavilerinin ise yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.
"Büyük miktarlarda alınıp piyasaya sürülmek üzere yapılan bir işlem değil"
İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada "Büyük miktarlarda alınıp piyasaya sürülmek üzere yapılan bir işlem değil" ifadelerine yer verdi.
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