Çırağın AVM, Bosch bayiliği ile ürün yelpazesini genişletti

Kentte farklı alanlarda yenilikler yapan Çırağın Group, AVM konseptinin yanı sıra Alman Teknolojisi olan Bosch markasını Kahramanmaraşlı vatandaşların hizmetine sundu.

AVM olarak birçok ürün yelpazesiyle düğün yapacak veya evlerini yenileyecek olanların yanında olan Çırağın Group müşterilerini bekliyor.

Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada Kahramanmaraş’ta ilkleri barındıran Çırağın AVM Bosch Mağazasına tüm hemşerilerini beklediğini söyledi.