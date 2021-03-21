Çocuk ve Okul İlişkisi Konuşulacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen Değerler Akademisi etkinlikleri, 22 Mart Pazartesi günü (yarın) Yazar Hatice Kübra Tongar’ın konuk olacağı programla devam edecek. Saat 21.00’da, Büyükşehir Belediyesi Instagram hesabından canlı yayınlanacak programda Yazar Hatice Kübra Tongar, ‘Aile – Çocuk ve Okul İlişkisi’ üzerine konuşacak. İstiklal Üniversitesi Öğr. Gör. Uğur Atalar moderatörlüğünde gerçekleştirilecek programda, ailenin çocukla kuracağı diyaloğun önemi, iletişimin okuldaki başarıya etkileri gibi pek çok konu masaya yatırılacak.