Onikişubat Önsen bölgesinde kalıcı konutlara ve inşa edilecek şehir hastanesine ulaşım sağlayacak yeni güzergâhta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Görgel, “2 bulvar ve bağlantı yollarında çalışmalarımız sürüyor. Toplam 2 kilometrelik bir çalışma. Bulvarlarımızın genişliği 35 metre. Bu yatırımımızın toplam maliyeti 20 Milyon TL. Bu yıl ilçelerimizde toplam 150 kilometre asfalt ve sathi kaplama ile 200 bin ton yama çalışması yapacağız. 2024 yılında şehrimizde toplam 650 Milyon TL’lik yol yatırımı kazandıracağız” dedi. Başkan Görgel konuşmasının devamında Dulkadiroğlu’ndaki asfalt çalışmalarının 14 Mayıs’tan itibaren yoğunlaşacağını belirtti.

Yaya ve araç trafiğinde konfor ve güvenliği artırmak için ulaşım yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeni gelişim bölgelerinden Önsen’de TOKİ tarafından inşa edilen kalıcı konutlara ve bölgeye kazandırılacak yeni şehir hastanesine ulaşım sağlayacak yeni güzergâh açıyor.

Bağlantı yollarıyla birlikte toplam 2 kilometrelik yeni güzergâhta zemin hazırlıkları hızla devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çalışmaları yerinde inceleyerek son duruma ilişkin bilgiler aldı.

Saha ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizde yeni yerleşim alanları oluşturulmaya başlandı. Sağlıklı imar çalışmalarıyla şehrimizi genişletmeye devam edeceğiz. Böylece konut arzını artırarak kiralardaki artışa da bir çözüm bulmuş olacağız” cümlelerini kaydetti.

Başkan Görgel açıklamalarının devamında, “Şehrimizin yeni gelişim alanlarından bir tanesi de Önsen bölgesi. Tabi bizler de burada ulaşım altyapısını güçlendirmek için çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. 2 bulvar ve bağlantı yollarında çalışmalarımız sürüyor. Bölgenin düzenli yerleşimine önemli katkı sağlayacak bir yatırım” ifadelerini kullandı.

11 ilçenin tamamında ulaşım yatırımlarının artarak devam ettiğini açıklamalarına ekleyen Başkan Görgel, “Bu yıl ilçelerimizde toplam 150 kilometre asfalt ve sathi kaplama ile 200 bin ton yama çalışması yapacağız. Bunun yanı sıra toplu konutlar, yeni bulvarlar ve sanayi bölgemizde de 20 kilometrelik yeni yol açma çalışmamız olacak. 14 Mayıs’tan itibaren Dulkadiroğlu ilçemizde de yol çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” ifadelerini kullandı.