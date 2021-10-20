Doğa yürüyüşleri’nde yeni rota Atlik Dağı zirvesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Doğa Yürüyüşleri” etkinliklerinde bu haftaki rota belli oldu. Dördüncüsü gerçekleştirilecek etkinlikte, yürüyüş için yeni adres Onikişubat ilçesinin Kertmen mevkiinde yer alan Halim’in Gölü Atlik Dağı zirvesi olacak. Baş döndürücü rakımı, eşsiz doğal güzellikleri ve hava kalitesine sahip olan bölgede, toplamda 10 kilometrelik mesafe kat edilecek. 24 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi önünden saat 8.00’da hareket edecek. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı yürüyüş programına başvurular ise https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/doga-yuruyusu-organizasyonu adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ücretsiz etkinlikte başvuruların 21 Ekim Cuma (yarın) saat 10.00’da başlayacağı ve detaylı bilginin 0553 041 53 53 whatsapp hattından alınabileceği belirtildi.