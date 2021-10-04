Doğaseverler Loğlu Yaylası’nı büyükşehir’le keşfetti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Doğa Yürüyüşleri” etkinliği vatandaşların yoğun ilgisiyle ikinci programını gerçekleştirdi. İlk yürüyüşün Göksun ilçesinin Payamburnu mevkiinde gerçekleştirildiği etkinliklerde, bu defa rota Onikişubat ilçesi Loğlu Yaylası oldu. Yüksek rakımı ve yeşilin tüm tonlarıyla ziyaretçilerini karşılayan yaylada, eşsiz vadiler de katılımcılardan tam not aldı. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurun kat edildiği yürüyüşten renkli kareler, doğaseverlerin objektiflerine de yansıdı. Kültür Spor ve Turizm Dairesi’nden yürüyüş etkinliğine ilişkin yapılan açıklamada, “Doğa Yürüyüşleri ile şehrimizin tabiat mirasıyla vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Planlanan rotalarda periyodik olarak devam edecek ücretsiz etkinliklerimizle ilgili güncel haber ve duyurulara www.kahramanmaras.bel.tr ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından erişilebilir” ifadeleri kullanıldı.