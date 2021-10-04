Doğaseverler Loğlu Yaylası’nı büyükşehir’le keşfetti
Doğa Yürüyüşleri etkinlikleriyle şehrin doğal mirasını vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, ikinci ziyaretini Onikişubat ilçesinde yer alan Loğlu Yaylası’na gerçekleştirdi. Vatandaşlar yaklaşık 10 kilometrelik parkuru kat ederken, bölgedeki eşsiz vadileri de yerinde gözlemledi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Doğa Yürüyüşleri” etkinliği vatandaşların yoğun ilgisiyle ikinci programını gerçekleştirdi. İlk yürüyüşün Göksun ilçesinin Payamburnu mevkiinde gerçekleştirildiği etkinliklerde, bu defa rota Onikişubat ilçesi Loğlu Yaylası oldu. Yüksek rakımı ve yeşilin tüm tonlarıyla ziyaretçilerini karşılayan yaylada, eşsiz vadiler de katılımcılardan tam not aldı. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurun kat edildiği yürüyüşten renkli kareler, doğaseverlerin objektiflerine de yansıdı. Kültür Spor ve Turizm Dairesi’nden yürüyüş etkinliğine ilişkin yapılan açıklamada, “Doğa Yürüyüşleri ile şehrimizin tabiat mirasıyla vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Planlanan rotalarda periyodik olarak devam edecek ücretsiz etkinliklerimizle ilgili güncel haber ve duyurulara www.kahramanmaras.bel.tr ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından erişilebilir” ifadeleri kullanıldı.
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1