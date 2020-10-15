Dulkadiroğlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi!
Dulkadiroğlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Necati Okay’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 15.10.2020, 14:53
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Kamu Külliyesi Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılı mali bütçesi görüşülerek karara bağlandı.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 2021 yılı mali bütçesinin hayırlar getirmesini temenni etti. Toplantıda gündem dışı maddeler de görüşülerek karara bağlandı.
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