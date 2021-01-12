Dulkadiroğlu’ndan Güneşevler camine maddi ve manevi destek!

Dulkadiroğlu Belediyesi, temel atma çalışmalarına iş makinasının yanı sıra maddi ve manevi destek sağladı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bölgesinde inşa edilen cami ve ibadethanelere desteğini sürdürüyor.

Güneşevler mahallesinin en önemli eksiği olan cami için mahalle sakinlerinin girişimleriyle bir çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmaya destek olan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, temel atma çalışmalarına iş makinası desteği sağladı.

Güneşevler Mahalle Muhtarı Mehmet Tolukeser, katkılarından dolayı Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a teşekkür etti.

Cami konusunun mahallenin önemli bir eksiği olduğunu hatırlatan Tolukeser, şunları söyledi: “Mahalle sakinlerimizle birlikte bir dernek oluşturduk ve cami çalışmalarına başladık.

Devlet büyüklerimizde bu anlamda bizlerin yanında oldu ve maddi ve manevi desteklerini esirgemedi.

Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Hayrettin Güngör ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Sayın Necati Okay olmak üzere desteği bulunan tüm devlet büyüklerimize sonsuz teşekkür ediyorum.”