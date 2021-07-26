Dulkadiroğlu’ndan Güneşevler’de asfalt çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Güneşevler mahallesine gece geç saatlere kadar asfalt döken ekipler, çalışmaların ilçe genelinde devam ettiğini bildirdi. İlçe genelinde alt yapı çalışmalarını yoğunlaştıran Dulkadiroğlu Belediyesi, asfalt ve yol açma çalışmalarına hız verdi.

Özellikle asfalt çalışmalarını gece gündüz sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, Güneşevler mahallesine asfalt serimi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Fen işleri ekiplerimiz yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın ulaşımını daha kolay ve kaliteli hale getirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu kapsamda ilçe genelinde asfalt ve alt yapı çalışmaları başlattık. Şuanda ekiplerimiz ilçenin muhtelif noktalarında asfalt serim işlemini gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda gece dahi asfalt çalışması yapmaktayız. Son olarak Güneşevler mahallemizde yoğun bir mesai yaparak asfalt çalışmalarını tamamladık. İlçemizde ihtiyaç duyulan her bölgeye bu çalışmalarımızı taşıyacağız. İnşallah bu yaz yoğun bir asfalt mesaisi yaparak yollarımızı daha kaliteli hale getireceğiz.”