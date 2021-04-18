Ebedi Kahramanlar izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!

Asilhan Yılmaz’ın sunumu ile şehit yakınları ve gazilerin hayatlarının ele alındığı programda 27 kasım 2008 tarihinde iskenderun'da bölücü terör örgütü ile girmiş olduğu çatışmada şehit olan Halil Aksak’ın evine konuk olduk.

Eşi ve evlatlarının şehidi anlattığı programda duygu dolu anlar yaşandı