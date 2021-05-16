Ebedi Kahramanlar izleyiciyle buluşmaya devam ediyor
Aksu TV’nin her hafta Cuma günü seyircisiyle buluştuğu gaziler ve şehitlerin hayatlarının ele alındığı ebedi kahramanlar bu haftada Şehit Cemil Kaçmaz’ın evine konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 16.05.2021, 16:22 16.05.2021, 18:28
Ailesi şehit Kaçmaz’ın günlük yaşantısının yanı sıra şehit haberini nasıl aldıklarını izleyenlerle paylaştı.
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