Ece Mumay'dan Kahramanmaraş halkına unutulmaz konser!
Kahramanmaraş Terziler Konfeksiyoncular Odasını tarafından düzenlenen, bölgenin en büyük alışveriş festivali olma özelliğini taşıyan yüzlerce ve binlerce ürünü bir arada bulabileceğiniz, alışveriş festivali ve fuarı vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.08.2021, 13:37 20.08.2021, 13:52
Etkinlikler kapsamında, KAFUM alanında Ünlü Sanatçı Ece Mumay Kahramanmaraş halkıyla bir araya geldi.
Birbirinden güzel eserlerini dinleyicilerine seslendiren Ece Mumay, Kahramanmaraşlılara eğlence dolu anlar yaşattı.
Aksu Haber’e özel konuşan Ünlü Sanatçı Ece Mumay, Kahramanmaraş’ı çok sevdiğini ve festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.
Terziler Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkur’ta, “Kahramanmaraşlı gençlerimizi, genç sanatçımızla buluşturmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyorum” dedi.
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