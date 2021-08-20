Ece Mumay'dan Kahramanmaraş halkına unutulmaz konser!

Etkinlikler kapsamında, KAFUM alanında Ünlü Sanatçı Ece Mumay Kahramanmaraş halkıyla bir araya geldi.

Birbirinden güzel eserlerini dinleyicilerine seslendiren Ece Mumay, Kahramanmaraşlılara eğlence dolu anlar yaşattı.

Aksu Haber’e özel konuşan Ünlü Sanatçı Ece Mumay, Kahramanmaraş’ı çok sevdiğini ve festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Terziler Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkur’ta, “Kahramanmaraşlı gençlerimizi, genç sanatçımızla buluşturmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyorum” dedi.