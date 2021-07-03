Edebiyat Yolu’nda 107 Km Zorlu Parkur Başladı…

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle düzenlenen yarışın Germenica Grand Prix Kadınlar etabı Ulu Cami önünde başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen yarışta, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den 40 kadın sporcu 107 kilometre pedal çevirdi.

Milli İrade Meydanı'nda tamamlanan yarışın ilk etabı düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle düzenlenen yarışın Germenica Grand Prix Erkekler etabı Ulu Cami önünde başladı.

Katılımcı ülkelerin milli takımlarının da yer aldığı bisiklet yarışında Türkiye başta olmak üzere milli takımları ve farklı uluslardan birçok sporcu yer alıyor.

Germenica Grand Prix Erkekler Kısa Parkur etabında 20 ülkeden 200 e yakın sporcu 153,8 kilometre pedal çevirdi.

KMTSO yönetim kurulu başkanı şahin Balcıoğlu’da yarışmanın startına katılanlar arasındaydı. Başkan Balcıoğlu burada yaptığı açıklamada etkinliğin önemine dikkat çekerek düzenleyen herkese teşekkür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de sporculara başarılar diledi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’da böyle bir etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.