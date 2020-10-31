Ekinözü İbni Sina Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sürdürdüğü yol yapım çalışmaları kapsamında Ekinözü İbni Sina Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı.
KAHRAMANMARAŞ 31.10.2020, 12:49 31.10.2020, 16:01
Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ekinözü’nde bulunan AK Parti Milletvekili Habibe Öçal’da başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.
Çalışmalarda büyük memnuniyet duyduklarını belirten Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, ‘Bölgede 5,5 kilometrelik asfalt çalışması ardında yaya yolu ve refüj düzenlemeleri de olacak.’ diye konuştu.
Milletvekili Öçal, ‘Gönül belediyeciliği adı altında Büyükşehir Belediyemizin ilçe belediyelerimizle birlikte yürüttüğü çalışmaları gittiğimiz her bir ilçemizde ve mahallemizde görünür hale gelmeye başladı’ dedi.
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