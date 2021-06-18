Ekinözü sağlık turizm tesisi tamamlanıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekinözü’nde inşa edilen Sağlık Turizm Merkezi çalışmalarında sona gelindi.
KAHRAMANMARAŞ 18.06.2021, 11:46
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bacasız sanayide pazar payını artıracak önemli adımlar atıyor. Kaba inşaatı tamamlanan ve ince işçiliklerinin sürdüğü Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Ekinözü Kaymakamlığı ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) işbirliğiyle gerçekleştirilen proje sağlık turizmi konseptinde yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak. Tesis içerisinde modern konaklama alanları, bay-bayan hamam, sauna, buhar odası, çamur masajı gibi SPA birimleri de yer alacak. Ayrıca ziyaretçiler ilçeye özgü şifalı su olan içmeler kaynağından da faydalanabilecek. Modern bir restoranı da içinde barındıracak tesis, ziyaretçilerine bölgesel lezzetleri de sunacak.
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