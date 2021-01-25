Elbistan Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak göreve başladı
Kahramanmaraşi İl Emniyet Müdür Yardımcısı iken Elbistan Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İhsan Kıvrak, göreve başladı.
KAHRAMANMARAŞ 25.01.2021, 17:30
Elbistan Emniyet Müdürü Hakan Aşık'ın İçişleri Bakanlığı onayıyla polis müfettişi olmasının ardından boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne atanan İhsan Kıvrak, görevine başladı.
Emniyet Müdürü Kıvrak, yeni görev yeri için, "Ülkemizin her yeri birbirinden güzel. Elbistan'da bu güzelliklerden nasibini almış harika bir ilçe. Bizler huzuru sağlamakla yükümlü olduğumuz görevimizde, ülkenin her yerinde olduğu gibi burada da üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 25 Ocak 2021
|İmsak
|06:11
|Güneş
|07:34
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Galatasaray
|20
|39
|3. Fenerbahçe
|19
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Trabzonspor
|20
|33
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Alanyaspor
|19
|31
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|17
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|15. Menemen Belediyespor
|17
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Aston Villa
|17
|29
|9. Chelsea
|19
|29
|10. Southampton
|18
|29
|11. Arsenal
|19
|27
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|19
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Celta de Vigo
|20
|24
|10. Cádiz
|20
|24
|11. Levante
|19
|23
|12. Getafe
|18
|23
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13