Elbistan Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak göreve başladı

Elbistan Emniyet Müdürü Hakan Aşık'ın İçişleri Bakanlığı onayıyla polis müfettişi olmasının ardından boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne atanan İhsan Kıvrak, görevine başladı.

Emniyet Müdürü Kıvrak, yeni görev yeri için, "Ülkemizin her yeri birbirinden güzel. Elbistan'da bu güzelliklerden nasibini almış harika bir ilçe. Bizler huzuru sağlamakla yükümlü olduğumuz görevimizde, ülkenin her yerinde olduğu gibi burada da üzerimize düşeni yapacağız" dedi.