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Esma'ül Hüsna Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde ‘Küll’ adlı Esma'ül Hüsna sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Vatandaşlar, ebru sanatçısı Özden Aydın’ın eserlerinin yer aldığı sergiyi 7 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

KAHRAMANMARAŞ 31.03.2022, 16:54
Esma'ül Hüsna Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde ebru sanatçısı Özden Aydın’ın eserlerinin yer aldığı ‘Küll’ adlı Esma'ül Hüsna sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş’in yanı sıra Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan ve vatandaşlar yer aldı.

Kahramanmaraş’a Hayırlı Olsun

Sergi açılışında konuşan ebru sanatçısı Özden Aydın, “Bugün 2016 da başlayıp 2018 yılında tamamlamış olduğum ‘Küll’ Esma'ül Hüsna sergisinin açılışı için bir aradayız. Esma'ül Hüsna’nın 99 ismini ebru sanatıyla yorumladım. Burada kolaj eserler bulunuyor. Yani İslam geometrisini ebru sanatıyla buluşturan eserler yapıyorum. Bu sergimizde daha çok zikir temasına ağırlık verdim. Ramazan ayında boyunca da sergimiz bu güzel mekânda ziyaretçilerimize açık olacak. Sergimizin Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diliyorum. Sergimizin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanat ve Sanatçının Yanındayız

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, “Öncelikle böyle güzel eserleri bizlerle buluşturduğu için değerli sanatçımız Özden Hanım’a teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün çok özgün bir serginin açılışını gerçekleştiriyoruz. Sergimiz Ramazan ayının muhteviyatı ile de tamamen bütünleşmiş oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler için çok anlamlı olan ve büyük bir muhteviyatı içerisinde barındıran Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzemizde böylesine anlamlı bir serginin açılışını gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyiz. Hat sanatı bizim kültür ve medeniyetimizin en önemli değerlerinden bir tanesi. İnşallah geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz de bu değerlerimizin kıymetini bilecektir. Kahramanmaraş gerçekten çok değerli sanatçıların yetiştiği bir şehir. Şehrimizin bu potansiyelini iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür sanat etkinliklerine vermiş olduğumuz değer herkesin malumudur. Bu tür etkinliklerimiz de artarak devam edecek” dedi.

#Büyükşehir Belediyesi #Aksu Tv #aksu tv haber #Esmaül Hüsna Sergisi
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