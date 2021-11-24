Fatih Çıtlak Kahramanmaraş’a geliyor!
Büyükşehir Belediyesi Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında İlahiyatçı – Yazar M. Fatih Çıtlak 26 Kasım Cuma günü kültür sanat dostlarıyla buluşacak.
KAHRAMANMARAŞ 24.11.2021, 18:15
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu birbirinden ünlü isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Takvim kapsamında, İlahiyatçı – Yazar M. Fatih Çıtlak İnsan ve İrfan Dersleri konusuyla Kahramanmaraş’ta sevenleriyle buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek program 26 Kasım Cuma günü saat 18.00’da gerçekleştirilecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan İrfan Okulu etkinliğine tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.
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