Galibiyet hasreti 6 maça çıktı!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 34’ncü haftasında Kahramanmaraşspor, deplasmanda Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Son haftalardaki kötü gidişatını sonlandırmak isteyen Kahramanmaraşspor karşılaşmaya iyi başladı. Dakikalar 21’i gösterdiğinde Yakup Ramazan Zorlu ile 1-0 öne geçti ama üstünlüğü 6 dakika elinde tutabildi. Akdeniz aslanları, Niğde Anadolu’ya 4-1 mağlup oldu.

Niğde Anadolu FK’ya galibiyeti getiren golleri ise 28.’da Recep Yemişçi, 33.’da Atalay Yıldırım, 56.’da Altar Han Hidayetoğlu ve 67.dakika da Rıza Efendioğlu kaydetti.