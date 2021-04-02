Genç Hafızlar Yarışmalara Hazırlanıyor
Her yıl Türkiye geneli Diyanet İşleri tarafından düzenlenen Kur-an’ı güzel okuma yarışmasına Kahramanmaraşlı hafızlarda hazırlanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 02.04.2021, 13:17
Daha önce Türkiye Geneli Kuranı güzel okuma yarışmasında birinci olan hafız Mehmet Ali Sarıtürk Muhammet Gevher Kur-an Kursu’nda hafızlığa hazırlanan öğrencilere ders veriyor.
Muhammet Gevher Kur-an kursu yöneticisi Selahattin Akkurt Aksu Haber’e yaptığı açıklamada Muhammet Gevher Kur-an Kursu’nda öğrencilere kuranı daha güzel okumaları için eğitim verdiklerini belirtti.
Hafız Mehmet Ali Sarıtürk ise yaptığı açıklamada daha önce kendisinin derece yaptığını belirterek buradaki genç kardeşlerimize hafızlık için eğitim veriyoruz ifadelerini kullandı.
Haber – Emre Ataç
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