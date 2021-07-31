Gençlerle kalede edebiyat buluşması!

Akşam yemeği programının ardından Kahramanmaraş kalesinin eşsiz güzelliği içerisinde tadına doyum olmayacak edebiyat sohbetleri gerçekleştirildi.

Gecede şiir seslendiren isimlerden bir tanesi de Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör oldu.

Ak parti Kahramanmaraş milletvekili Ahmet Özdemir de programda Abdurrahim Karakoç’un “şiire dair” şiirini okudu.

Birer şiir okuyan Genel Sekreter Fatih Şahin ve Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Şiirin yazıldığı andan itibaren şairinden bağımsız olduğu söyleyen Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal bizler tarihin doğru tarafında bulunup zafere inananlarız dedi.

Program sonun da Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu davetlilere unutamayacakları bir dondurma şovu gerçekleştirdi.