Gençlerle kalede edebiyat buluşması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş ziyareti için kente gelen Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, , Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Celalettin Güvenç Kahramanmaraş kalesinde gençlerle bir araya geldi.
Akşam yemeği programının ardından Kahramanmaraş kalesinin eşsiz güzelliği içerisinde tadına doyum olmayacak edebiyat sohbetleri gerçekleştirildi.
Gecede şiir seslendiren isimlerden bir tanesi de Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör oldu.
Ak parti Kahramanmaraş milletvekili Ahmet Özdemir de programda Abdurrahim Karakoç’un “şiire dair” şiirini okudu.
Birer şiir okuyan Genel Sekreter Fatih Şahin ve Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Şiirin yazıldığı andan itibaren şairinden bağımsız olduğu söyleyen Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal bizler tarihin doğru tarafında bulunup zafere inananlarız dedi.
Program sonun da Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu davetlilere unutamayacakları bir dondurma şovu gerçekleştirdi.
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