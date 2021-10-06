Gençlik hareketi’nde yeni üyelerle iyilik katlanacak
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan “Gönüllü Gençlik Hareketi” iyilikte yarışmaya devam ediyor. Kamu yararına birçok faaliyetin düzenlendiği 600’ün üzerinde üyesi bulunan platformda yeni gönüllü kayıtları başladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik çerçevesinde kurulan “Gönüllü Gençlik Hareketi” faaliyetlerine yeniden başlıyor. Tüm dünyayı etkisi alan pandemi dolayısıyla tedbiren bir süre ara verilen platform, ‘Yeniden Kontrollü Normalleşme’ süreciyle birlikte iyilikte yarışmayı sürdürecek. 2018’de kurulan ve sayısız kamu yararına çalışmaya katılan Gönüllü Gençlik Hareketi, yeni üye alımlarına da başladı. Toplamda 600’ün üzerinde gönüllüsüyle, yaşlı vatandaşlara yemek dağıtımı, ev tadilatı, yetim çocuklarla etkinlikler ve aile ziyaretleri ile özel gereksinimli vatandaşlarla etkinlikler düzenleyen platforma başvurular çevrimiçi olarak yapılıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gönüllü Gençlik Hareketi’nde yeni üye kayıtlarımız başladı. Gönüllü olan 15 yaş üzeri vatandaşlarımız https://l24.im/q5Af0Yi adresindeki çevrimiçi formu doldurarak başvuru yapabilir” ifadelerine yer verildi.
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