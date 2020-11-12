Göksun'da fidanlar toprakla buluştu
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Milli Ağaçlandırma Günü “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” programına katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 12.11.2020, 16:12
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Milli Ağaçlandırma Günü “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” programına katıldı.
Başkan Aydın, Göksun Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Kiraç Mahallesinde düzenlenen fidan dikme programında öğrencilerle birlikte fidan dikti.
Programda yaptığı konuşmada, doğa duyarlılığı, çevre duyarlılığı ve dünya duyarlılığı kapsamında bu programlara özen gösterdiklerini belirten Başkan Aydın, şunları kaydetti:
Başkan Aydın, programın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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