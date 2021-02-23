Göksun'da 3 bin 500 kişiye aşı yapıldı

Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve İlçe Sağlık Müdürü Kemal Çolakoğlu da aşılama programı kapsamında aşılarını yaptırdılar.

Sağlık personelleri tarafından aşıları yapılan Kaymakam Kayacan ve Başkan Aydın, hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek için aşı sırası gelen herkesi randevularını alarak aşı olmaya davet ettiler.