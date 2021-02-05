Göksun’da ki yağma suçuna 8 yıl 14 ay hapis cezası
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde aracı ile gezdikleri arkadaşları ile kavga edip cep telefonunu alan iki kişi yağma suçundan 8 yıl 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 05.02.2021, 13:11
Elbistan ağır ceza mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklardan F.A. ile avukatı katıldı.
F.A. mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, olayın arkadaşlar arasında gerçekleşen tartışmadan ibaret olduğunu ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklar F.A. ile S.A.’yı ‘yağma’ suçundan 4 er yıl 7’şer ay hapis cezasına çarptırdı.
Göksun ilçe merkezinde 14 Ocak 2020’de arkadaşlarının aracında gezdikleri sırada aralarındaki tartışmanın büyümesi sonucu S.A. ile F.A. Alper T.’nin cep telefonunu almış, Alper T.’nin şikâyeti üzerine şüpheliler hakkında yağma suçundan dava açılmıştı.
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