Güne Başlarken’e Ankas Asansörleri Yön. Kur. Bşk. Necati Karapınar konuk oldu
Renkli konuklarıyla sabah evinize konuk olan Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu Güne Başlarken programın konuğu Ankas Asansörleri Yönetim Kurulu Başkanı Necati Karapınar oldu.
KAHRAMANMARAŞ 29.12.2021, 15:45 29.12.2021, 17:39
Programda sektörün mevzuatlarına, zorunluluklarına ve asansör firma tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler konuşuldu.
Karapınar konuşmasının devamında periyodik bakımlar ve etiketlerden bahsetti.
Namaz Vakti 29 Aralık 2021
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|O
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|18
|27
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|26
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|18
|26
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|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
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|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|47
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. Tottenham
|16
|29
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|18
|28
|7. M. United
|17
|28
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Brighton
|17
|23
|10. Leicester City
|17
|22
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|18
|20
|13. Brentford
|17
|20
|14. Southampton
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
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|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
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|18
|14
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|18
|8