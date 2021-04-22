Habibe Öçal'dan 23 Nisan mesajı

23 Nisan 1920; Milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün veya vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. Bağımsızlığı için mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin sembolüdür.

Milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha büyük bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” felsefesiyle istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için Meclis’in kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur. Milli iradenin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, kurulduğu günden bugüne geçen 101 yılda, vatandaşlarımızın huzur, refah ve barış içinde yaşaması için ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.

Tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel örneğidir. Yarının teminatı olan çocuklarımıza verilmiş değerli bir armağandır.

Ancak bu yıl Korona Virüs salgını nedeniyle 23 Nisan coşkusunu buruk bir şekilde kutlamaktayız. İnşallah en yakın sürede bu zor günlerimizi de birlik ve beraberlik içerisinde atlatıp, sağlıklı yarınlara ulaşacağız.

Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Gazi Meclisimizin çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. İstiklal Harbinin tüm şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle yâd ediyor, tüm dünya çocuklarının bayramını gönülden tebrik ediyorum.