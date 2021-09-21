Hal kavşağı’nda zincirleme trafik kazası!

Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde Kayseri Yolu’ndan Sanayi istikametine seyir halindeki 5 araç, Hal Kavşağı alt geçit çıkışında zincirleme kaza yaptı. 5 aracın karıştığı kazada, 5 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.



Kayseri Yolu’nun uzun süre trafiğe kapanmasını sebep olan zincirleme trafik kazası, Hal Kavşağı alt geçit çıkışında meydana geldi. İlk olarak Kayseri Yolu’ndan Sanayi istikametine seyir halindeki P.B., aracıyla alt geçit çıkışında önünde bulunan S.P. idaresindeki araca çarptı.

S.P.’nin önündeki U.B. idaresindeki araca, U.B.’nin ise önünde bulunan M. A. idaresindeki araca çarpması sonucu yaralamalı ve maddi hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sebebiyle

Kayseri Yolu uzun süre trafiğe kapanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hem polis hem de sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Kazada yara alan sürüceler P. B., S. P. ve U. B. ile yolcu konumunda bulunan C.B. ve A. P.,ekipler tarafından hızla çevre hastanelere kaldırılırken, yaralıların tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor. Edinilen son bilgiye göre yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.



