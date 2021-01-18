Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu!

Hobisiydi mesleği oldu. Çiçeklerden taçlar yaparak ailesini geçindiriyor.



Dulkadiroğlu ilçesinde 66 yaşındaki Mustafa Gül, hobi olarak başladığı çiçekten taçlarını, mesleğe dönüştürdü.



Tarihi Kapalı Çarşıda 5 yıldır el emeği göz nuru ürünlerini satarak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Mustafa Gül, “Çiçekten taçlar yaparak hem paramı kazanıyorum hem de insanları mutlu etmenin huzurunu yaşıyorum” dedi.

