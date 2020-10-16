İHH gönüllüsü Kılıç’ın son durağı Kahramanmaraş oldu!
Yetimlere farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletiyle Malatya'dan yola çıkan ve 17 ili bisikletiyle 1 ayda gezen İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Malatya gönüllüsü İhsan Kılıç’ın, son durağı Kahramanmaraş oldu.
İHH gönüllüsü kılıç, 16 eylül’de 10 ili dolaşmak için yola çıktı, gelen güzel dönüşler neticesinde 7 il ekleyerek 17 ili 1 ayda dolaştı.
Kılıç, yaptığı açıklamada yetimlere farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktığını belirtti.
"Dünya yetimlerine dikkat çekmek için bu seyahati planladım. İHH Malatya ve İHH genel merkeziyle istişare ederek bu kararı aldık. İnanıyorum ki bu kararımız oldukça verimli oldu. Çünkü her gittiğimiz yerde gerek İHH yönetici ve gönüllüleri olsun gerek halk tarafından çok güzel tepkiler alıyorum. Bu durum beni oldukça memnun ediyor. Bizler bu farkındalıkların yanı sıra hem yetimlere sahip çıkmamız hem de yetimlerin sayılarının artmaması için çalışma yapmamız lazım."
İHH Kahramanmaraş şube başkanı Av. Yusuf Bülbül’de, Kahramanmaraş İHH ailesi olarak ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
HABER: MEHMET DEVECİ
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