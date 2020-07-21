İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, yenilenmiş bir ekiple yola devam edecek!

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu kurum içi yaptığı atamalarda bazı Şube Müdürlerinin görev yerlerini değiştirdi.

Müdür Cebeloğlu tarafından yapılan bu değişikliklerle, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, Güvenlik Şube Müdürü Sebahattin Poçulu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alper Çay Personel Şube Müdürlüğüne, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hüseyin Akdoğan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne getirilirildi. Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Güler aynı görevine devam edecek

Afşin İlçe Emniyet Müdürü Ali Semerci İl Emniyet Müdür Yardımcılığına, Konya Emniyet Müdürlüğü emrindeyken ilimize atanan Mustafa Eski, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken ilimize atanan Özgür Otlu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne Hamdi Karakuz, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğüne Metin Cengiz atanırken, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz’de yerini korudu.



