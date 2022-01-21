İnşaat Mühendisi Sıtkı Okumuş uyardı!
Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde yağan kar sonrası binaların çatıları kar ile doldu.
Kahramanmaraş genelinde esen kabayel sonrası çatılarda bulunan karlar donarak büyük bir basınç oluşturdu ve bazı yapılar bu basınçlara dayanamayarak çöküntüler gerçekleşti.
Kent genelinde çoğu binanın statik ve eğiminin yüzde 10’lar da olduğunu belirten sektörün tecrübeli isimlerinden İnşaat Mühendisi Sıtkı Okumuş bu basınçla birlikte yapılan çok zor bir durumda olduğunu vurguladı.
Meteorolojik verilerden edinilen bilgilere göre önümüzdeki günlerinde karlı geçeceğini söyleyen İnşaat Mühendisi Sıtkı Okumuş donan bu karın üzerine yağacak olan karla birlikte çoğu binanın statik olarak bunu kaldıramayıp büyük can ve mal kayıplarına neden olabileceğine dikkat çekti.
Ayrıca İnşaat Mühendisi Okumuş bu tür bir felaketin yaşanmaması için yapılması gerekenleri Aksu Haber’e anlattı.
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