İnsan Zaman ve Mekanda Kayıtlıdır

Aynı şekilde insan beden ve ruhla da kayıtlıdır. Ancak suretle insan olunmuyor. Allah’u Teâlâ bizleri insan suretiyle yarattı ancak bu suretin sireti muhakkak bir yerden alınmalı diye bir hayat veriliyor” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında İlahiyatçı – Yazar M. Fatih Çıtlak ile söyleşi gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe sanatseverler adeta akın etti. Usta Yazar Çıtlak, etkinlikte ‘İnsan ve İrfan Dersleri’ konusunu farklı açılardan ele aldı. Yaklaşık bir saat süren etkinliği sanatseverler ilgiyle takip etti. Yazar Fatih Çıtlak, “İnsan zamanda ve mekânda kayıtlıdır. Aynı şekilde insan beden ve ruhla da kayıtlıdır. Ancak suretle insan olunmuyor. Allah’u Teâlâ bizleri insan suretiyle yarattı ancak bu suretin sireti muhakkak bir yerden alınmalı diye bir hayat veriliyor. Bizler o insanı dışarı çıkarmakla mükellefiz. İçimizdeki o insanı dışarı çıkarmamıza vesile olacak zamanlardan bir tanesine daha yaklaşıyoruz. O da Ramazan ayı. Bizler bu ayda oruç tutuyoruz. Ancak oruç tutmamızın esas amacı manevi rızkımızı yiyebilmemizdir. Bu ayda ağzını, gözünü harama kapatan herkese Ramazan nüfuz eder. Ayrıca Ramazan ayında Kur’an da bizlere nüfuz eder. Rabbim Ramazan ayının feyzinden istifade edebilenlerden eyledin bizleri” ifadelerini kullandı.